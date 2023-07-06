Український Дім відкриває виставку невідомих творів Марії Примаченко

Покажуть 100 картин мисткині, які раніше не виставлялися.

Національний центр “Український Дім” відкриває виставковий проєкт «Марія малює», що зібрав 100 невідомих творів Марії Примаченко. Про це повідомила пресслужба інституції.

Виставка триватиме з 7 липня до 27 серпня 2023 року. Експозиція складається з картин, що належать до приватної колекції київського мистецтвознавця Едуарда Димшица. Раніше ці твори ніколи не виставлялися. Велику частину експозиції становлять роботи, що стали реакцією художниці на пережиті нею трагічні події: війну, загибель коханого на фронті, окупацію, бої за Київщину, післявоєнні злидні, Чорнобильську трагедію.

Фото: Український Дім Дика красавиця із коброю гуляється, 1989

Виставку супроводжуватиме публічна освітня програма, розроблена спеціально для проєкту: лекції, обговорення, майстер-класи. Куратори виставки — Едуард Димшиц, Тетяна Волошина.

Фото: Український Дім Монтаж виставки

Нагадаємо, в травні 2022 року на благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США.