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Український Дім відкриває виставку невідомих творів Марії Примаченко

Покажуть 100 картин мисткині, які раніше не виставлялися.

Український Дім відкриває виставку невідомих творів Марії Примаченко
Фото: Український Дім

Національний центр “Український Дім” відкриває виставковий проєкт «Марія малює», що зібрав 100 невідомих творів Марії Примаченко. Про це повідомила пресслужба інституції.

Виставка триватиме з 7 липня до 27 серпня 2023 року. Експозиція складається з картин, що належать до приватної колекції київського мистецтвознавця Едуарда Димшица. Раніше ці твори ніколи не виставлялися. Велику частину експозиції становлять роботи, що стали реакцією художниці на пережиті нею трагічні події: війну, загибель коханого на фронті, окупацію, бої за Київщину, післявоєнні злидні, Чорнобильську трагедію. 

Дика красавиця із коброю гуляється, 1989
Фото: Український Дім
Дика красавиця із коброю гуляється, 1989

Виставку супроводжуватиме публічна освітня програма, розроблена спеціально для проєкту: лекції, обговорення, майстер-класи. Куратори виставки — Едуард Димшиц, Тетяна Волошина.

Монтаж виставки
Фото: Український Дім
Монтаж виставки

Нагадаємо, в травні 2022 року на благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США

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