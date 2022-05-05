На благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США

Картину Марії Приймаченко на благодійному аукціоні продали за $500 тис.

Про це повідомляють організатори у Фейсбук.

"Зібрали 500 000$ на аукціоні з продажу картини Марини Примаченко для ЗСУ", - сказано у повідомлені.

Вже перед початком благодійного акціону зазначалось, що торги вже стали сенсацією, бо вартість картини почала зростати із заявлених 5 тис. доларів США до десятків тисяч.

Організаторами виступили ДУКАТ та Благодійний Фонд Сергія Притули/Serhiy Prytula Charity Foundation.

Нагадаємо, картину української художниці Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока" виставили на онлайн-торги. Стартова ціна лота – 5 тисяч доларів США.