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На благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США

Стартова ціна складала 5 тис. доларів.

На благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США
Марія Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока"

Картину Марії Приймаченко на благодійному аукціоні продали за $500 тис.

Про це повідомляють організатори у Фейсбук.

"Зібрали 500 000$ на аукціоні з продажу картини Марини Примаченко для ЗСУ", - сказано у повідомлені.

Вже перед початком благодійного акціону зазначалось, що торги вже стали сенсацією, бо вартість картини почала зростати із заявлених 5 тис. доларів США до десятків тисяч.

Організаторами виступили ДУКАТ та Благодійний Фонд Сергія Притули/Serhiy Prytula Charity Foundation.

Нагадаємо, картину української художниці Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока" виставили на онлайн-торги. Стартова ціна лота – 5 тисяч доларів США.

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