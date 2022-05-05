У Запоріжжі ввели комендантську годину на півтори доби

Власники хатніх тварин можуть гуляти з ними біля будинку і тільки за наявності документів.

У Запоріжжі з 19:00 8 травня по 5:00 10 травня діятиме посилена комендантська година. Відповідне рішення ухвалено військовим керівництвом.

Дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військові та тероборона, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги", – закликав він.

Власники домашніх тварин можуть гуляти з ними тільки поряд із власним будинком і маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити.

"У разі появи на вулиці у невстановлений час вас можуть прийняти за диверсанта. Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час", – додав секретар міськради.

У понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.

Зазвичай комендантська година в Запоріжжі триває з 21:00 по 5:00.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, з нагоди 9 травня очікуються певні провокації або активізація обстрілів з боку Росії. Речник міністерства не виключає, що РФ може сама собі вигадати "перемоги" на фронті і видати їх за реальність.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців або сидіти 7, 8 і 9 травня удома, або взагалі виїхати за межі міста через загрозу ракетних ударів.