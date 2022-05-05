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​СБУ затримала в Харкові майора поліції, який працював на Росію від початку війни

Через родича затриманого, пенсіонера ОМОНу з Бєлгорода, ФСБ дала затриманому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти в Харкові, а також пересування підрозділів ЗСУ територією області. 

​СБУ затримала в Харкові майора поліції, який працював на Росію від початку війни
Фото: пресцентр СБУ

У Харкові співробітники контррозвідки СБУ затримали майора місцевого управління поліції, який передавав ФСБ розвіддані.

Як повідомили в Службі безпеки, Росія завербувала затриманого через його родича - пенсіонера ОМОНу з Бєлгорода. У ФСБ агентові дали завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти в Харкові, а також пересування підрозділів ЗСУ територією області.

"Співробітники СБУ задокументували, що за цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через "Телеграм" до росії фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова і області", - розповіли в українській спецслужбі.

Майор пересувався областю на службовому авто зі спецталоном. Це дозволяло зловмиснику уникати огляду на блокпостах.

Затримали ворожого агента на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду автомобіля виявили три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.

"Наразі вирішується питання кваліфікації дій співробітника поліції за конкретними статтями Кримінального кодексу України, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів та обрання стосовно нього запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знешкодила ворожих агентів, які збирали розвіддані про дислокацію українських літаків.

Бійці оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України затримали на блокпосту в Чернігові громадянку Росії за підозрою у шпигунстві.

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