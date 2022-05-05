Вчора українські військові відтіснили окупантів з території заводу “Азовсталь”.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.

“Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію “Азовсталі”. Вони були вибиті нашими захисниками”, – наголосив Арестович.

Він зазначив, бої у районі заводу тривають. Інформація щодо ситуації уточнюється, адже її є багато і вона суперечлива.

“Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію”, – сказав радник голова ОПУ.

Окрім того, заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар вкотре закликав світову спільноту евакуювати цивільних.

Він звернувся до Верховного Головнокомандувача з проханням подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування.

“Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!”, – заявив він у зверненні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем попросив Генсека сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.