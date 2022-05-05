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Журналісти ідентифікували дагестанських військових 136 ОМБр, які воюють проти України

Родичі декого з них у соцмережах підтвердили факт їхньої загибелі. 

Журналісти "Слідство.Інфо" ідентифікували дагестанських військових 136 ОМБр, які воюють проти України. Військові з Республіки Дагестан мають одні з найбільших втрат серед усіх окупаційних формувань.

Переважно вони воюють на Донбасі, йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо". 

Півтора місяця тому Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало кількатисячний список військових 136 ОМБр. Невдовзі його поширили в групі цієї бригади в соцмережі, після чого військові, ймовірно, почистили свої профілі. Однак журналісти встановили кількох із них. 

За даними Генштабу ЗСУ, у квітні батальйонна тактична група 136 ОМБр, яка діяла на Курахівському напрямку, втратила до 250 осіб і 10 одиниць систем артилерії. А СБУ перехопила розмову окупанта, який розповів, що дагестанці тікають з поля бою.

Командиром бригади є полковник Роман Демурчієв. Старший лейтенант Тажиб Курбанов – заступник командира роти. Менше ніж через місяць після повномасштабного вторгнення про його смерть під Маріуполем повідомила родичка. Ще один загиблий дагестанець – Ірасханов Арсанович. 

Курбанов
Фото: Слідство.Інфо
Курбанов

Арсанович
Фото: Слідство інфо
Арсанович

Загибель його і Курбанова підтверджена росіянами, а є й ті, які не значаться як бойові втрати. Один із них – Павло Хорошайлов, начальник штабу. Журналісти зателефонували за його номером телефону, але чоловік, який підняв слухавку, говорити відмовився. Але потім надіслав скрин повідомлення, в якому йшлося, що військовий, "за попередніми даними", помер на "спецоперації".

Хорошайлов
Фото: Слідство.Інфо
Хорошайлов

Також, ймовірно, участь у війні проти України брав молодший сержант Олександр Головко – начальник апаратної. Свою сторінку в соцмережі він востаннє відвідував 18 лютого. Підтвердження його загибелі поки що нема. 

Головко
Фото: Слідство.Інфо
Головко

Механік Олексій Загоруйко востаннє був онлайн майже місяць тому. Судячи з дописів його дружини, вона його звідкись чекає. 

Ще один ідентифікований за соцмережами військовий бригади – Владислав Безруков. В онлайні був відносно недавно. Має посаду командира відділення. Його мати активно підтримує війну. У коментарі журналістам жінка не підтвердила, але і не спростувала участі сина у війні. 

"Як бачимо, російські військові з Дагестану також воюють в Україні, переважно на Східному напрямку. А їхні сімʼї регулярно отримують похоронки і ховають своїх чоловіків і синів як героїв", – зазначили в "Слідство.Інфо". 

Нагадаємо, на третій день широкомасштабної агресії проти України (26 лютого) Росія вперше публічно визнала факт загибелі у "спеціальній операції в Україні" свого військовослужбовця – глава Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття сім'ї офіцера Нурмагомеда Гаджімагомедова, вихідця з республіки.

У березні місцеві медіа повідомили, що коли відлік знищених окупантів пішов на сотні, найбільша північнокавказька республіка знову вибилася в лідери за кількістю загиблих серед інших російських регіонів. Точне число втрат із Дагестану невідоме, але воно значно перевищує список встановлених поіменно.

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