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У Маріуполі залишились близько 2 тисяч російських військових, – Міноборони США

Ще 10 батальйонних тактичних груп РФ намагаються просуватися на північ.

У Маріуполі залишились близько 2 тисяч російських військових, – Міноборони США
Російські військові в Маріуполі
Фото: EPA/UPG

На цей момент у Маріуполі перебуває еквівалент двох російських батальйонних тактичних груп – приблизно 2 тисячі бойовиків РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Пентагону. 

Згідно з повідомленням, близько 10 батальйонних тактичних груп, які раніше брали участь у штурмі міста, намагаються просуватись на північ. У Міністерстві оборони США вважають, що для перегрупування або для створення кращих оборонних позицій. 

У Пентагоні не виключають, що батальйони, які залишились у Маріуполі, можуть включати неросійських військових, зокрема кадировців. 

Нагадаємо, командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко ввечері 4 травня записав звернення з приводу ситуації на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. За його словами, противник прорвався на територію "Азовсталі", ідуть важкі бої. Захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

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