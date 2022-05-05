У Маріуполі залишились близько 2 тисяч російських військових, – Міноборони США

Ще 10 батальйонних тактичних груп РФ намагаються просуватися на північ.

На цей момент у Маріуполі перебуває еквівалент двох російських батальйонних тактичних груп – приблизно 2 тисячі бойовиків РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Пентагону.

Згідно з повідомленням, близько 10 батальйонних тактичних груп, які раніше брали участь у штурмі міста, намагаються просуватись на північ. У Міністерстві оборони США вважають, що для перегрупування або для створення кращих оборонних позицій.

У Пентагоні не виключають, що батальйони, які залишились у Маріуполі, можуть включати неросійських військових, зокрема кадировців.

Нагадаємо, командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко ввечері 4 травня записав звернення з приводу ситуації на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. За його словами, противник прорвався на територію "Азовсталі", ідуть важкі бої. Захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.