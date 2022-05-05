У Донецькій області росіяни продовжують масовані обстріли по всій лінії фронту та завдають ракетних ударів по містах, розташованих у тилу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Відомо про щонайменше одного загиблого і 17 пошкоджених будинків внаслідок нічного обстрілу Часового Яру.

“Після ракетного удару по Краматорську – 25 поранених, пошкоджено 9 будинків, школу та об’єкти цивільної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Авдіївку обстрілюють Градами, інформації щодо постраждалих немає, але пошкоджено 3 будинки, перебито лінію електропередач.

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Тривають періодичні обстріли Мар’їнки – ворог застосовує запалювальні касети. Також поодинокі обстріли зафіксовано на Світлодарському напрямку, без жертв.

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Фото: Павло Кириленко/Донецька Ода

Нагадаємо, внаслідок обстрілу 4 травня Свято-Успенської Святогірської лаври поранень зазнали щонайменше семеро людей. Ворог завдав удару по Краматорському району з авіації.

У Шандриголовому окупанти вбили 2 мирних мешканців, ше 11 осіб в області дістали поранення.

В Авдіївці загинуло 7 працівників коксохімічного заводу, які сідали в автобус після закінчення зміни. 19 осіб зазнали поранень.