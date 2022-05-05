Під час вчорашнього обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври поранило сімох людей

Лавра є притулком для біженців від російської збройної агресії.

Унаслідок обстрілу 4 травня Свято-Успенської Святогірської лаври поранень зазнали щонайменше семеро людей. Ворог завдав удару по Краматорському району з авіації.

Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Фото: Офіс генерального прокурора Обстріл лаври на Донеччині

Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю гуртожитка. Поранення, за попередніми даними, отримали 7 цивільних громадян.

"На даний час на місці події працюють слідчі поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора України Обстріл лаври на Донеччині

Там нагадали, що свідкки воєнного злочину РФ можуть фіксувати та надсилайте докази за посиланням warcrimes.gov.ua.

Святогірська лавра – монастир УПЦ. Була відкрита в 1526 році, належить до єпархії МП.

Під обстріл росіян часто потрапляють храми та інші релігійні споруди. Унаслідок обстрілу села Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник. В області з кінця лютого через ворожі обстріли було пошкоджено щонайменше 15 релігійних споруд, поранення отримали служителі храмів.

Нещодавно в одному із київських моргів знайшли тіло священника Православної Церкви України Мирона Зваричука. Він мешкав у Бучі на вулиці Грушевського й на початку березня вирушив за гуманітарною допомогою.

2 травня ракетний удар в Одесі зніс дах церкви УПЦ.