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Зеленський: Росія відповість за смерть журналіста Олександр Махова

Президент висловив співчуття рідним загиблого.

Зеленський: Росія відповість за смерть журналіста Олександр Махова
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель українського журналіста Олександра Махова, який загинув в бою проти російських окупантів. 

"Сьогодні загинув відомий журналіст Олександр Махов. На Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям", - сказав президент у відеозверненні.

"Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від обстрілів російськиї окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Він багато років працював на каналах "Україна" та "Україна 24" і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року він перейшов на канал "Дом".

Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

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