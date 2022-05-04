"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Росія завдала ракетних ударів по Одещині (оновлено)
Росія завдала ракетних ударів по Одещині (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула

Голова ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.

Унаслідок обстрілу на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині одна людина загинула.

Синєгубов зазначив, що сьогодні під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі. Усі загоряння оперативно ліквідували пожежники.

Він зауважив, що на вулицях перебувати ще вкрай небезпечно, і закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.

"Запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення", - наголосив голова ОВА.

Там, де дозволяє ситуація, обласна влада проводить організовану евакуацію.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомляли, що на Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина, поранено вісьмох.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також