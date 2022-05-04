На Київщині горить ліс в Іванківському районі, а також у Чорнобильській зоні

У Київській області сталася лісова пожежа - горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Друзі! Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні", - написав він у фесбуці.
На місцях працюють бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.
"Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, раніше на Херсонщині пожежі охопили 800 га лісів.