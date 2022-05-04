Опубліковано перший ролік, який спростовує міф, що західна допомога під час Другої світової війни за програмою ленд-лізу була незначною.

8 і 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Український інститут національної пам’яті розпочинає до цих дат інформаційну кампанію новим роликом з циклу "Війна і міф".

Про це повідомляється на сайті УІНП.

В Інституті наголосили, що цього року Україна відзначає 8–9 травня в умовах повномасштабної військової агресії Росії, яка посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, а також загрожує миру у всій Європі.

"Для українців протистояння російській агресії – це боротьба за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда, який заради досягнення мети не гребує ані воєнними злочинами, ані злочинами проти людства. У 1939–1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму. Тому традиційне гасло цих пам’ятних днів «Пам’ятаємо – перемагаємо!» цього року на державному рівні дещо видозмінене і звучить так: «Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!»", - йдеться в повідомленні.

З огляду на те, що Росія системно перекручує та маніпулює моральним спадком учасників Другої світової війни, і ці дії набувають особливого розмаху до 9 травня, Інститут нацпам’яті підготував та оприлюднив підбірку ключових смислів, важливих для розуміння і пам’ятання Другої світової війни.

Також Верховна Рада ухвалила постанову про Заяву Верховної Ради України "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом". Інститут долучився до підготовки документа.

Цьогорічну інформаційну кампанію Інститут розпочинає новим роликом, який спростовує міф, що західна допомога за програмою ленд-лізу була незначною, і Радянський Союз міг перемогти у війні з гітлерівською Німеччиною і без допомоги союзників.

"Насправді підтримка СРСР за програмою «ленд-ліз» стала одним із вирішальних факторів перемоги. Союз отримував її вже з осені 1941 року. Допомога союзників відіграла вирішальну роль у битві за Москву. А знамениті льотчики-аси Червоної армії, як от Олександр Покришкін чи Амет-Хан Султан, літали на американських літаках. Сьогодні тема ленд-лізу знову актуальна для України, тільки тепер для відбиття російської агресії", - зазначилив УІНП.

Нагадаємо, в Ізраїлі вирішили відмовитися від традиційного параду ветеранів 9 травня.

А Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців.