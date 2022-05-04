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За добу на Київщині підірвались на мінах троє людей

Зокрема, замінована зона відчуження.

За добу на Київщині підірвались на мінах троє людей
Фото: facebook\Андрій Нєбитов

Біля села Гоголів Київської області через тракторист отримав поранення, адже наїхав на протитанкову міну. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

У той же день у зоні відчуження на міні підірвалися рятувальники ДСНС.

"Сьогодні в полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну. 35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна. Цієї ж доби у Зоні відчуження серед лісу на міні підірвались і рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох осіб госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін", - написав Нєбитов.

Він також закликав мешканців Київщини оминати лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації.

Нагадаємо, раніше про мінну небезпеку на околицях Києва повідомив начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук. Він закликав жителів і гостей Києва не відвідувати лісопаркові зони, зокрема - на околицях міста (це Житомирський і Вишгородський напрямки).

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