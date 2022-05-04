ВР закликала ООН створити спецтрибунал щодо фактів геноциду РФ

У Верховній Раді закликали ООН створити спецтрибунал щодо фактів геноциду РФ проти українського народу. Про це повідомляє пресслужба ВР.

Комітет ВР з питань молоді та спорту пропонує рішенням Генеральної Асамблеї ООН створити Спеціальний трибунал з розслідування військових злочинів та фактів геноциду РФ на території України. Спецтрибунал має розпочати свою роботу вже у травні, у тому числі із використанням заочного правосуддя.

«70 днів триває загарбницька, варварська війна рашистів проти українського народу. 70 днів російські військові катують та вбивають мирних громадян, у тому числі дітей і жінок. З’ясовуються нові факти геноциду у Київській області… Загалом поліцією вже знайдено та спрямовано до судово-медичних установ для встановлення причин смерті 1 235 тіл», - зазначили в Комітеті.

Станом на 4 травня 2022 року за даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з початку вторгнення російських окупантів в Україні загинуло 220 дітей та постраждало 407 дітей.

«Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту вимагає невідкладного розслідування військових злочинів та фактів геноциду рф на території України і притягнення всіх винних від рядового та сержанського складу збройних сил РФ та росгвардії до найвищого керівництва РФ до кримінальної відповідальності. Враховуючи жорстокість та особливу цинічність злочинів, а також необхідність швидкого та оперативного розслідування Комітет з питань молоді і спорту пропонує рішенням Генеральної Асамблеї ООН створити Спеціальний трибунал з розслідування військових злочинів та фактів геноциду рф на території України, який має розпочати свою роботу вже у травні, у тому числі із використанням заочного правосуддя», - підкреслили у рішенні комітету.

Спеціальний трибунал має забезпечити оперативність розслідування всіх злочинів та невідворотність покарання.

Комітет з питань молоді і спорту ВРУ вважає, що у разі винесення влітку цього року перших вироків рашистським злочинцям, мирні українці, насамперед, жінки та діти, будуть почувати себе більш безпечно, оскільки кожний російський військовий, кожний керівник будь-якого рівня усвідомить неминучість покарання, і це збереже багато життів українців.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада звернулася до США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.