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Зеленський просить Болгарію допомогти з ремонтом військової техніки

Президент також сподівається на продовження підтримки болгарськими політиками євроінтеграційних прагнень України.

Зеленський просить Болгарію допомогти з ремонтом військової техніки
Фото: скрін відео

Посол України в Софії Віталій Москаленко передав до парламенту Болгарії лист від президента Володимира Зеленського, в якому президент України висловив сподівання, що Болгарія допоможе відремонтувати українську військову техніку та продовжить допомогу українцям, які рятуються від війни. Про це повідомляє Національне телебачення Болгарії.

Зеленський також висловив надію, що Болгарія продовжить надавати гуманітарну допомогу, зокрема: ліки, одяг та продукти харчування. Крім того, Україна розраховує на те, що енергетична співпраця між двома країнами та експорт електроенергії та газу з України до Болгарії триватимуть. Також у порядку денному забезпечення експорту українського зерна через порт Варни.

Зеленський повідомив і про сподівання, що Болгарія й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до інтеграції в ЄС.

Пізніше в середу болгарський парламент має вирішити, чи підтримувати Україну «військово-технічним обладнанням».

Нагадаємо, про налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії Зеленський заявляв під час спільної пресконференції з премʼєром Болгарії Кирилом Петковим з нагоди його візиту в Київ.

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