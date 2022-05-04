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Ракетні удари Росії не зупинять збройну допомогу Україні, - Єрмак

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю".

Ракетні удари Росії не зупинять збройну допомогу Україні, - Єрмак
Фото: ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Російська Федерація своїми ракетними ударами прагне зупинити збройну допомогу Україні від західних партнерів, але їй це не вдасться.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна", – наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російській війська завдали масованих ракетних ударів по території України. Зокрема, вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ завдала удару по Закарпаттю.

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