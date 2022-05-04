Ракетні удари Росії не зупинять збройну допомогу Україні, - Єрмак

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Російська Федерація своїми ракетними ударами прагне зупинити збройну допомогу Україні від західних партнерів, але їй це не вдасться.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна", – наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російській війська завдали масованих ракетних ударів по території України. Зокрема, вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ завдала удару по Закарпаттю.