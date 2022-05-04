Ракетні удари Росії не зупинять збройну допомогу Україні, - Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Російська Федерація своїми ракетними ударами прагне зупинити збройну допомогу Україні від західних партнерів, але їй це не вдасться.
Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.
"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна", – наголосив керівник ОП.
Нагадаємо, ввечері 3 травня російській війська завдали масованих ракетних ударів по території України. Зокрема, вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ завдала удару по Закарпаттю.