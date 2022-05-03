Зеленський запросив Анджея Дуду виступити перед Радою

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський привітав лідера Польщі та весь братній польський народ із 231-ю річницею Конституції 3 травня.

"Демократичні цінності й традиції, прагнення до справедливості об'єднують наші держави й народи. Сьогодні ми відчуваємо сильну лідерську підтримку Польщі в самовідданій боротьбі українського народу на захист європейських цінностей. Цінуємо це!" - зазначив він.

Зеленський поінформував президента Польщі про перебіг опору агресору на фронті, про трагічну ситуацію в Маріуполі. Співрозмовники обговорили подальшу оборонну допомогу Україні. Глава Української держави особливо відзначив вагомий внесок Польщі в цьому напрямі.

Окрему увагу лідери приділили подальшому санкційному тиску на Росію.

"Росія вже розпочала енергетичну війну проти Польщі та всієї Європи. Держави ЄС мають позбутися енергетичної залежності від РФ", - акцентував Зеленський.

Він також поінформував польського колегу про початок роботи з повоєнної відбудови України. Зеленський відзначив ключову роль Польщі в підтримці руху України до членства в ЄС і висловив переконання в оперативному ухваленні Брюсселем усіх необхідних рішень.

Під час розмови лідери торкнулися питання всебічної допомоги, що її уряд і народ Республіки Польща надають мільйонам українців, які знайшли тимчасовий прихисток від агресії на території сусідньої країни. Президент Зеленський окремо подякував за підтримку особисто Дуді та його дружині Агаті.

Глава держави також запросив президента Польщі виступити у Верховній Раді України.

Нагадаємо, сьогодні в українському парламенті виступив прем'єр Великобританії Борис Джонсон із відеопромовою.