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Рада дозволила бійцям тероборони виконувати завдання в районах бойових дій

Тероборона зможе діяти по всій території країни.

Рада дозволила бійцям тероборони виконувати завдання в районах бойових дій
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6521, який розширює можливості територіальної оборони: бійці ТрО зможуть виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій. За інформацією члена фракції "Голос" Ярослава Железняка, документ підтримало 338 народних депутатів.

Документ вносить зміни до деяких положень закону "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або угрупованнями об'єднаних сил, призначених для ведення дій із відбиття збройної агресії проти України в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Відповідно до документа, виконання завдань територіальної оборони здійснюють на всій території країни, включно з районами ведення воєнних дій, зокрема й окупованими територіями.

Рішення щодо виконання завдань територіальної оборони в районах ведення воєнних (бойових) дій ухвалює головнокомандувач Збройних сил України.

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