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На території “Азовсталі” загинув патрульний Данило Сафонов

Він захищав місто з першого дня війни.

На території “Азовсталі” загинув патрульний Данило Сафонов
Данило Сафонов (ліворуч) з побратимом
Фото: hromadske.ua

На території заводу “Азовсталь” у Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов.

Про це пише Суспільне з посиланням на заступника командира полку “Азов”, капітана Святослав Паламар («Калина»).

Він захищав місто з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який нині теж перебуває на «Азовсталі», повідомив, що Сафонов загинув 2 травня об 11:00. 

Разом із ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання, і коли поверталися, потрапили під мінометний обстріл.

“Хороший світлий хлопець, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк”, – сказав Вершинін.

Cафонов є переселенцем із Донецька: 2014 року виїхав у Маріуполь, потім став військовим окремої артилерійської бригади, три роки був в АТО. Після цього повернувся до Маріуполя — мав тут багато родичів, а 2019 року вступив до лав Патрульної поліції.

Нагадаємо, сьогодні окупанти розпочали штурм заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

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