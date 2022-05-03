СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії

Викрито також мешканців Броварського району, які приєднались до окупантів і вбили двох українців.

Служба безпеки України запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії та викрила зрадників, які приєдналися до окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Київській області контррозвідка СБУ затримала російського агента, який передавав ворогу дані щодо дислокації запасного пункту підрозділів Національної гвардії України.

Крім того, СБУ затримала ще трьох зрадників. Двоє мешканців Броварського району під час тимчасової окупації одного з селищ приєднались до окупантів і вбили двох громадян у селищі Велика Димерка.

Інший колаборант допомагав загарбникам облаштовувати артилерійські розрахунки та встановлювати блокпости.

На Львівщині у ході оперативних дій затримано агента російських спецслужб – представника криміналітету.

У Миколаївській області на співпраці з ворогом викрито заступницю голови Баштанської райради. Колаборантка публічно підтримувала загарбників і брала участь у численних “постановочних” сюжетах російських пропагандистів.

Нагадаємо, СБУ зібрала інформацію про майже 900 загарбників і докази їхніх звірств на Київщині. Також перевіряють дані про причетність до злочинів ще понад 2,5 тис. росіян, чиї підрозділи базувалися на території області.