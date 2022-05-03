З державного архіву Луганщини евакуювали майже всі фонди

З державного архіву Луганської області евакуювали майже всі фонди.

Про це повідомила заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Безгинська.

“Документи Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві, – це історія регіону, численні долі жителів області та частина життя наших архівістів”, – зазначила вона.

Врятовані, зокрема, всі метричні книги, сповідні відомості, книги актів державної реєстрації цивільного стану.

Безгинська наголосила, що для порятунку документів було докладено чимало зусиль та ресурсів, залучені військові, поліція, волонтери.

“Евакуація відбувалась в дуже складних умовах під щільними обстрілами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Виконавчий комітет Міжнародної ради архівів на терміновому засіданні проголосував за припинення відносин з державними архівними установами Росії та Білорусі.