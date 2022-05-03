За добу росармія втратила на війні в Україні ще 400 окупантів, - Генштаб

Ще 400 загарбників втратили за минулу добу російські окупаційні війська на війні в Україні.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, станом на 3 травня загальні бойові втрати противника склали 24200 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога в техніці:

танків ‒ 1062 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,

артилерійських систем – 475 (+16) од,

РСЗВ - 162 (+10) од,

засобів ППО - 80 (+0) од,

літаків – 194 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,

кораблів/катерів - 10 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).

спеціальної техніки - 38 (+0).

крилатих ракет - 84 (+0).

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільші втрати росіяни понесли на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, Збройні сили України за дві доби знищили майже 20 ворожих безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько 2 млн доларів.

За повідомленням Генштабу, на Ізюмському напрямку минулої доби росіяни здійснювали активний вогневий вплив на підрозділи українських військ.