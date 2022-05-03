За добу росармія втратила на війні в Україні ще 400 окупантів, - Генштаб

Ще 400 загарбників втратили за минулу добу російські окупаційні війська на війні в Україні.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, станом на 3 травня загальні бойові втрати противника склали 24200 осіб.
Втрати ворога в техніці:
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ - 162 (+10) од,
- засобів ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
- кораблів/катерів - 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).
- спеціальної техніки - 38 (+0).
- крилатих ракет - 84 (+0).
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільші втрати росіяни понесли на Ізюмському напрямку.
Нагадаємо, Збройні сили України за дві доби знищили майже 20 ворожих безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько 2 млн доларів.
За повідомленням Генштабу, на Ізюмському напрямку минулої доби росіяни здійснювали активний вогневий вплив на підрозділи українських військ.