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За добу росармія втратила на війні в Україні ще 400 окупантів, - Генштаб

Найбільші втрати противника зафіксовано на Ізюмському напрямку.

За добу росармія втратила на війні в Україні ще 400 окупантів, - Генштаб
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ще 400 загарбників втратили за минулу добу російські окупаційні війська на війні в Україні.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, станом на 3 травня загальні бойові втрати противника склали 24200 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога в техніці:

  • танків ‒ 1062 (+14) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од, 
  • артилерійських систем – 475 (+16) од, 
  • РСЗВ - 162 (+10) од, 
  • засобів ППО - 80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 155 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
  • кораблів/катерів - 10 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).
  • спеціальної техніки - 38 (+0).
  • крилатих ракет - 84 (+0).

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільші втрати росіяни понесли на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, Збройні сили України за дві доби знищили майже 20 ворожих безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько 2 млн доларів.

За повідомленням Генштабу, на Ізюмському напрямку минулої доби росіяни здійснювали активний вогневий вплив на підрозділи українських військ.

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