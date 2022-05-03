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​На тимчасово окупованих росіянами територіях активно розвивається рух опору, - Генштаб

Окупанти продовжують обстрілювати Харків, намагаються взяти під контроль Рубіжне та Попасну.

​На тимчасово окупованих росіянами територіях активно розвивається рух опору, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росармія несе втрати у війні з Україною, а на тимчасово окупованих агресором містах і селах активно продовжує розвиватися в рух опору.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6.00 3 травня.

Росіяни поповнюють свої втрати техніки. Так, у місті Богучар Воронезької області з 27 квітня по 2 травня було знято зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Їх відправили на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

Ситуація на напрямках така:

  • на Волинському, Поліському та Сіверському - противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
  • на Слобожанському - РФ продовжувала обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів.
  • на Ізюмському - росіяни здійснювали активний вогневий вплив на підрозділи українських військ.
  • на Донецькому - основні зусилля російські окупанти продовжують  зосереджуватися на встановленні повного контролю над Рубіжним і Попасною та просуванні у напрямку Лиману і Слов’янську.
  • на Південнобузькому - ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.
  • на території Донецької та Луганської областей за минулу добу було відбито 12 атак росіян, знищено 6 танків, 5 артсистем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника. 

Сили ППО Сухопутних військ уразили 7 БпЛА "Орлан-10" та один БпЛА "Форпост".

Нагадаємо, російські окупанти 2 травня обстріляли Корабельний район Миколаєва.

США мають "високодостовірну" інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області "десь у середині травня". Схожий план Москва має щодо Херсона.

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