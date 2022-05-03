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Борис Джонсон виступить перед Верховною Радою, - The Guardian

Видання наводить цитати прем'єра Британії з майбутньої промови.

Борис Джонсон виступить перед Верховною Радою, - The Guardian
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить перед Верховною Радою України.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання наводить цитати Джонсона з майбутньої промови. 

"Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не важить проти духовної сили народу, який хоче бути вільним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою з початку повномасштабного вторгнення РФ і прагне показати критикам, що він "зосереджений на міжнародних справах, незважаючи на постійні запитання щодо його лідерства".

Видання зазнчає, що промова перед українськими депутатами буже своєрідною відповіддю президенту Володимиру Зеленському, який виступив з історичною промовою в Палаті громад у березні.

Нагадаємо, 9 квітня Джонсон відвідав Київ. Він повідомив, що Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги. Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включно з зенітними комплексами Starstreak.

Прем'єр Британії разом із Володимиром Зеленським прогулялися Києвом - вони пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні.

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