Велика Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи зенітні комплекси Starstreak, – Джонсон

Німеччина та Великобританія пообіцяли надіслати Україні більше зброї та разом тиснути на Росію, запроваджуючи жорсткіші санкції.

Про це за підсумками переговорів у Лондоні заявили прем’єр Великої Британії Борис Джонсон та федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє CNN.

Зокрема, Борис Джонсон повідомив, що Великобританія додатково надішле Україні озброєння на суму 100 млн фунтів, у тому числі – сучасні протитанкові комплекси та ПЗРК.

«Великобританія передасть Збройних Сил України високоякісного озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи зенітні комплекси Starstreak, 800 протитанкових ракет та високоточні боєприпаси, здатні затриматися в небі безпосередньо до своєї цілі, – сказав він. – Ми також надішлемо більше шоломів, приладів нічного бачення та бронежилетів».

Олаф Шольц сказав, що Німеччина продовжить поставки до Києва, однак не уточнив типи та обсяги.

Глави урядів також заявили, що співпрацюватимуть у сфері енергетичної безпеки та відновлюваних джерел енергії, оскільки Європа прагне поступово відмовитися від своєї залежності від російських енергоносіїв.

«Ми не можемо трансформувати наші відповідні енергетичні системи за одну ніч. Але ми також знаємо, що війна Путіна не закінчиться миттєво», – сказав Борис Джонсон.

«Ми хочемо отримувати викопне паливо не з Росії, – зазначив у свою чергу Олаф Шольц. – Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб це сталося».

Нагадаємо, сьогодні набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає ембарго на поставки російського вугілля, однак країни ЄС не змогли домовитися про відмову від російської нафти.