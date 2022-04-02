Перше бойове застосування ПЗРК Starstreak: збили російський вертоліт

Збройні сили України отримали британські ракетні комплекси лише близько тижня тому.

Українські війська вперше застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak, збивши російський вертоліт Мі-28Н на Луганщині.

Про це повідомляє The Times.

На кадрах атаки видно, як вольфрамові «стріли» Starstreak відламують хвіст у Мі-28Н після того, як українці з використанням британської техніки відкрили вогонь.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали британські ракетні комплекси близько тижня тому.

Starstreak призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника. Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності, його ракети летять зі швидкістю 3 махи, тобто втричі більше швидкості звуку.

ПЗРК Starstreak застосовує інноваційну технологію – після пуску та розгону ракети вона розділяється на три окремих «стріли», які наводяться на ціль за принципом «лазерної стежки» (напівавтоматичне командне наведення по лазерному променю). В кожній «стрілі», чия головна частина складається з важкого вольфрамового сплаву, міститься заряд вибухівки, який завдає стільки ж шкоди цілі, як і 40-мм зенітний снаряд.

ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 кілометрів. Вірогідність успішного ураження цілі – близько 90%.

Досі вони не мали реального бойового застосування. Як повідомляє BBC, британські війська брали їх з собою на війну в Іраку 2003 року, але до пусків проти розгромленої іракської авіації справа тоді так і не дійшла.