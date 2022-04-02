Китай не буде діяти в обхід антиросійських санкцій, але надалі торгуватиме з РФ

Дипломат нагадав, що "Китай не є стороною конфлікту".

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Китай не має наміру робити яких-небудь спеціальних кроків для обходу західних антиросійських санкцій, Пекін і далі розвиватиме звичайні торгові стосунки з РФ і іншими країнами.

Про це заявив журналістам директор департаменту Європи МЗС КНР Ван Лутун, повідомляє Интерфакс.

"Ми не робитимемо що-небудь спеціально в обхід санкцій США і Заходу відносно Росії", - сказав він на брифінгу, присвяченому саміту КНР-Євросоюз.

В той же час, за його словами, "нормальне економічне співробітництво Китаю з іншими країнами не повинне зачіпатися", відмітивши, що Європа продовжує торгувати з Росією, тому санкції "не повинні торкатися і звичайних торгових зв'язків Китаю з Москвою".

Дипломат нагадав, що "Китай не є стороною конфлікту", він вносить свій внесок у розвиток світової торгівлі і послідовно виступає проти застосування санкцій.

Ван Лутун відмітив, що КНР завжди виступала за рішення усіх конфліктів шляхом переговорів і консультацій, Пекін вітає російсько-українські перемовини. В той же час він сказав, що не слід переоцінювати можливості Китаю щодо впливу на Росію.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз запровадив масштабні та ефективні антиросійські санкції, до яких приєдналися понад 40 держав. І Китай має якщо не підтримувати санкційну політику, то принаймні не втручатися в неї.

За підсумками саміту ЄС-Китай Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррелль заявив, що Євросоюз і Піднебесна спільно відповідальні за мир в Україні.

На саміті лідери ЄС обговорювали з Китаєм неприпустимість допомоги Росії.