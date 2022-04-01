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​Європейська служба зовнішніх справ засудила незаконний призов строковиків до росармії, що проводять в окупованому Криму

У відомстві також наголосили - ЄС ніколи не визнає незаконну анексію АР Крим та Севастополя Росією.

​Європейська служба зовнішніх справ засудила незаконний призов строковиків до росармії, що проводять в окупованому Криму
Фото: president.gov.ua

Служба зовнішніх справ Євросоюзу оприлюднила звернення, в якому засудила незаконний призов строковиків до армії РФ на тимчасово окупованому півострові.

Як ідеться в заяві, "це ще одне серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, яке чинить Росія".

"Призов усіх чоловіків, у тому числі кримських татар, у незаконно анексованому Криму, є особливо цинічним, оскільки вони змушені безпосередньо брати участь у війні Росії проти України, що триває зараз. ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться в заяві європейського відомства.

В ЄС закликали Росію негайно припинити військову агресію і вивести свої сили та військову техніку з усієї території України.

Нагадаємо, напередодні українське МЗС висловило свій протест через призов і мобілізацію українців в окупованому Росією Криму та ОРДЛО. А Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що кримських татар шантажують застосуванням сили до їхніх рідних, якщо чоловіки не погодяться приєднатися до лав росармії.

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