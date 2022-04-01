Збільшення санкцій та постачання зброї Україні сприяє переговорам, а не заважає, – голова МЗС

Росію необхідно ізолювати на всіх фронтах, безжально перерізати їй всі рятівні шляхи, звести нанівець всю зловмисну російську діяльність за кордоном.

Збільшення кількості санкцій проти Росії та постачання озброєння Україні не перешкоджають переговорами про мир, а сприяють їм.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-зустрічі Бухарестської дев’ятки, країн-членів НАТО Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії. Про це повідомили на сторінці МЗС України у Facebook.

"Україна закликає східний фланг НАТО концентруватися на двох пріоритетах. Перший: як посилити Україну зброєю. Другий: як послабити Росію, аби не дати їй досягти своїх цілей", – зазначили в МЗС.

Держава також наполягає, що Росію необхідно ізолювати на всіх фронтах, безжально перерізати їй усі рятівні шляхи, звести нанівець усю зловмисну російську діяльність за кордоном.

"Перемога України означатиме перемогу всього демократичного світу", – підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні в онлайн-форматі українська делегація продовжила перемовини з представниками країни-загарбниці. До роботи долучились підгрупи. Очна зустріч перемовників пройшла 29 березня в Стамбулі.