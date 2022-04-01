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Макрон зустрівся з мером Мелітополя, який побував у полоні окупантів

Президент Франції також має намір поговорити із президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон зустрівся з мером Мелітополя, який побував у полоні окупантів
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з мером Мелітополя Іваном Федоровим, який побував у полоні у російських військових.

Про це пише BBC.

“Я сьогодні тут для того, щоб розповісти, що переживають зараз Україна та її громадяни. Російська пропаганда дуже сильна. Зокрема в Євросоюзі, куди іноді важко надходить об'єктивна інформація”, – сказав Федоров в ефірі французького телебачення.

Після зустрічі з Федоровим Макрон також має намір поговорити із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 16 березня у межах спецоперації Федорова звільнили з полону окупантів, у якому він перебував п'ять днів. 

Російські військові викрали Федорова у кризовому центрі, де він організовував допомогу населенню міста. Для захоплення міського очільника Росія задіяла групу із 10 своїх загарбників.

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