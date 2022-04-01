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Грузія приєднується до всіх санкцій проти Росії - Зурабішвілі

Місяць тому грузинський уряд відмовлявся запроваджувати обмеження. 

Грузія приєднується до всіх санкцій проти Росії - Зурабішвілі
Саломе Зурабишвили
Фото: EPA\UPG

Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні. Про це в інтерв'ю CNN заявила президентка країни Саломе Зурабішвілі.

"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це не аби який захід для грузинського фінансового сектора", - зазначила Зурабішвілі.

За її словами, Грузія бере участь у всіх міжнародних резолюціях, які створюються для підтримки України.

Ще місяць тому грузинський уряд відмовлявся приєднуватися до санкційної політики, що була оголошена Заходом проти Росії через війну, що та розв'язала проти України. 

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