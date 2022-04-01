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AerCap подала позов проти Росії за вкрадені літаки

Компанія вимагає повернути втрачені $3,5 млрд.

AerCap подала позов проти Росії за вкрадені літаки

Один із найбільших у світі лізингодавців літаків AerCap подав страхову претензію на $3,5 млрд. Таким чином компанія хоче покрити втрату понад 100 своїх літаків, які залишилися в Росії після її вторгнення в Україну, повідомляє Reuters.

Компанія AerCap, що базується в Дубліні, зазнала найбільшого ризику серед усіх лізингодавців, коли санкції Європейського Союзу змусили розірвати договори оренди з Росією, на частку яких припадало 5% її флоту у вартісному вираженні.

Очікується, що страхова претензія буде не тільки найбільшою серед орендодавців, які вимагають компенсації за сотні літаків, що залишилися в Росії, на загальну суму до 10 мільярдів доларів, але й одним з найбільших з коли-небудь поданих позовів.

"Минулого тижня ми подали страхову претензію приблизно на 3,5 мільярда доларів щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в Росії", – сказав головний фінансовий директор Пітер Юхас.

AerCap надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але змогла повернути лише 22 літаки і три двигуни.

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