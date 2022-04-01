Українська армія звільнила 11 населених пунктів у Херсонській області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області. Завдяки українським військовим місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу – медикаменти та продукти харчування.

Про це повідомляє угруповання військ "Південь".

"Зусиллями наших захисників 60 окремої піхотної бригади, що перебуває в угрупованні військ "Південь", були звільнені такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Вільне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубеївка, Орлове", – сказано в повідомленні.

Проводячи операції звільнення зазначених населених пунктів, підрозділ 60 окремої піхотної бригади оновився трофейною технікою. Відтепер на його рахунку перебувають танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м на базі МТЛБ.

Фото: facebook.com/uvPivden

Фото: facebook.com/uvPivden

Фото: facebook.com/uvPivden

Учора ввечері Генштаб підтвердив звільнення від окупантів Слободи на Чернігівщині, а також повідомив, що українська армія взяла під контроль село Лукашівку.