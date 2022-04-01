Маршрут приміського потяга Одеса – Балта продовжили до ст.Помічна

Одеська залізниця продовжила маршрут приміського потяга Одеса-Головна – Балта – Одеса-Головна до ст. Помічна. Таким чином Укрзалізниця відреагувала на поточну ситуацію в регіоні.

Як інформує пресслужба компанії, з 1 квітня потяги курсуватимуть через ст. Подільськ за таким графіком:

поїзд №6242 сполученням Одеса-Головна – Балта, час відправлення із Одеси о 08:33, прибуття на ст. Балта о 12:53;

поїзд № 6274 сполученням Балта – Помічна, час відправлення зі ст. Балта 12.55, прибуття на ст. Помічна 17:19;

поїзд №6269 сполученням Помічна – Балта, відправлення зі ст. Помічна о 08:54, прибуття на с. Балта 13:29;

поїзд №6271 сполученням Балта – Одеса-Головна, відправлення з Балти о 13:31, прибуття на ст. Одеса-Головна о 17:47.

Нагадаємо, раніше маршрут шатла Дарниця – Святошин подовжили повноцінним кільцем навколо Києва.