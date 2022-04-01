Президент створив дві нові військові адміністрації на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський створив Кремінську та Рубіжанську міські військові адміністрації та призначив їхніх керівників.

Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського від 31 березня 2022 року № 192/2022, а також в учорашніх розпорядженнях глави держави № 47/2022-рп та №48/2022-рп.

Президент Зеленський постановив утворити:

- Кремінську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;

- Рубіжанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.

Указ набув чинності в день оприлюднення.

Керівником Кремінської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області призначено Олександра Євгеновича Дунця.

Керівником Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області став Андрій Федорович Юрченко.

Олександр Євгенович Дунець — підполковник Збройних сил України, 27 червня 2015 року був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. У 2020 році його було призначено керівником військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області. І на сайті ВЦА він досі вказаний як її керівник.