П'ятеро депутатів ОПЗЖ в Лозовій вийшли з фракції

У заяві про вихід політики назвали росію агресором і виступили за суверенітет та територіальну цілісність України.

П'ятеро депутатів Лозівської міської ради підписали заяву про вихід з фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на депутатку Вікторію Безуглу.

Окрім Безуглою, фракцію залишили Павло Безуглий, Віталій Скрипник, Олександр Литвинов та Наталія Арнаут. Документ до міськради подали 29 березня.

"Ми вважаємо територію нашої країни в межах існуючих кордонів недоторканною, цілісною і суверенною державою, а російську федерацію ворогом і окупантом, який прийшов на нашу землю і намагається знищити нас і нашу країну. Ми не хочемо мати жодного відношення до політичної партії, частина народних депутатів якої виступає проти суверенітету України та Європейського вибору українського народу", - сказано в заяві депутатів.

Як повідомляється, п’ятеро депутатів, які залишили фракцію, не є членами партії "ОПЗЖ". У фракції залишилися шестеро депутатів: Олександр Артеменко, Андрій Гагун, Василь Довгань, Тетяна Жила, Андрій Обора, Ольга Свиридова.

Нагадаємо, 20 березня РНБО ухвалила рішення про призупинення діяльності проросійських політичних партій під час воєнного стану. Від початку російського вторгнення депутати ОПЗЖ в різних регіонах пишуть заяви про вихід та саморозпуск фракцій.