​Бійці 93 бригади «Холодний Яр» захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину ТОС-1А «Солнцепек»

Бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину (ТЗМ) зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек».

«Хвалені «сонцепеки», якими лякали українців і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях», – йдеться в повідомленні «холодноярців».

Фото: Міністерство оборони України ТОС-1А «Сонцепек»

«Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «сонцепека» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх уже чекали ми», – розповів воїн із позивним Сід.

ТОС-1А «Солнцепек» – російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм на базі танка Т-72. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Комплекс призначений для виведення з ладу легкоброньованої й автомобільної техніки, підпалу та руйнування споруд та будівель, знищення живої сили. До складу системи ТОС-1А входять одна бойова машина та дві транспортно-заряджальні машини.

На початку березня аналогічну ТЗМ українські воїни захопили на Чернігівщині. А 1 березня ЗСУ в Донецькій області захопили пускову установку цієї системи.