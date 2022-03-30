Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Бійці 93 бригади «Холодний Яр» захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину ТОС-1А «Солнцепек»

Окупанти намагалися втекти у бік російського кордону

​Бійці 93 бригади «Холодний Яр» захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину ТОС-1А «Солнцепек»
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину (ТЗМ) зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек».

«Хвалені «сонцепеки», якими лякали українців і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях», – йдеться в повідомленні «холодноярців».

ТОС-1А «Сонцепек»
Фото: Міністерство оборони України
ТОС-1А «Сонцепек»

«Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «сонцепека» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх уже чекали ми», – розповів воїн із позивним Сід.

ТОС-1А «Солнцепек» – російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм на базі танка Т-72. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Комплекс призначений для виведення з ладу легкоброньованої й автомобільної техніки, підпалу та руйнування споруд та будівель, знищення живої сили. До складу системи ТОС-1А входять одна бойова машина та дві транспортно-заряджальні машини.

На початку березня аналогічну ТЗМ українські воїни захопили на Чернігівщині. А 1 березня ЗСУ в Донецькій області захопили пускову установку цієї системи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також