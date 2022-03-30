Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
ГоловнаСуспільствоВійна

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав на Южноукраїнську АЕС

“Присутність МАГАТЕ на місці допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії".

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав на Южноукраїнську АЕС

Сьогодні розпочався робочий візит генерального директора МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) Рафаеля Маріано Гроссі на Южноукраїнську АЕС.

Про це повідомив Телеграм-канал “Енергоатому”.

На порядку денному обговорення питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на захоплених російськими військами Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.

Крім того, разом з Міністром енергетики України Германом Галущенко, керівником ДП «НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим гендиректор МАГАТЕ обговорить питання підтримки з боку Агентства ядерної та радіаційної безпеки.

Також сторони говоритимуть про фізичний захист ядерних об‘єктів, матеріалів та відходів й інших джерел випромінювання в Україні у зв‘язку зі збройною агресією РФ.

“Присутність МАГАТЕ на місці допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я населення та навколишнього середовища в Україні та за її межами”, – написав Гроссі у Твіттері.

Він додав, що організація надасть технічну допомогу із забезпечення безпеки та захисту ядерних об'єктів в Україні.

Нагадаємо, у середині березня Міністерство енергетики України звернулося до МАГАТЕ з пропозиціями безпеки на атомних станціях в умовах російської агресії.

Вчора на сайті Верховної Ради опублікували звернення до МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії), в якому закликали усунути або принаймні відсторонити представників РФ із МАГАТЕ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також