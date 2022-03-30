Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав на Южноукраїнську АЕС

Сьогодні розпочався робочий візит генерального директора МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) Рафаеля Маріано Гроссі на Южноукраїнську АЕС.

Про це повідомив Телеграм-канал “Енергоатому”.

На порядку денному обговорення питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на захоплених російськими військами Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.

Крім того, разом з Міністром енергетики України Германом Галущенко, керівником ДП «НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим гендиректор МАГАТЕ обговорить питання підтримки з боку Агентства ядерної та радіаційної безпеки.

Також сторони говоритимуть про фізичний захист ядерних об‘єктів, матеріалів та відходів й інших джерел випромінювання в Україні у зв‘язку зі збройною агресією РФ.

“Присутність МАГАТЕ на місці допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я населення та навколишнього середовища в Україні та за її межами”, – написав Гроссі у Твіттері.

Він додав, що організація надасть технічну допомогу із забезпечення безпеки та захисту ядерних об'єктів в Україні.

I'm at South #Ukraine Nuclear Power Plant to meet Ukrainian gov't officials and staff, and start @IAEAorg technical assistance for safety and security of country’s nuclear facilities. Vital to be on the ground to provide effective support to 🇺🇦 in these extremely difficult times. pic.twitter.com/LqcR23SXgK — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

Нагадаємо, у середині березня Міністерство енергетики України звернулося до МАГАТЕ з пропозиціями безпеки на атомних станціях в умовах російської агресії.

Вчора на сайті Верховної Ради опублікували звернення до МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії), в якому закликали усунути або принаймні відсторонити представників РФ із МАГАТЕ.