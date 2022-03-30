У Херсоні священника ПЦУ викрали просто із храму

Сергій Чудинович – настоятель парафії у мікрорайоні Острів, відомий у місті громадський діяч та волонтер.

У Херсоні окупанти викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича.

Про це повідомляє місцеве видання "Вгору".

Його забрали просто із церкви, повідомляють очевидці події. Невідомі представились співробітниками "міліції".

Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом із отцем Сергієм сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

Сергій Чудинович – настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці у мікрорайоні Острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.

Нагадаємо, 14 березня в тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники затримали та вивезли в невідомому напрямку священника ПЦУ о. Олега Ніколаєва. Через кілька годин його відпустили.