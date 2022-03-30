Президент відзначив державними нагородами понад 130 захисників та захисниць України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами понад 130 людей.
Відповідна інформація розміщена в указах президента від 29 березня №187 та 186.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено:
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- Вихватенка Кирила Миколайовича (посмертно) — підполковника
- Камзу Олега Андрійовича (посмертно) — сержанта
- Ліщука Василя Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
- Тарануху Олександра Валерійовича (посмертно) — полковника
- Ярощука Валерія Петровича — майстер-сержанта
Орденом Данила Галицького
Клєпікова Дениса Олександровича — капітана
Медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня
Реплянчука Олександра Васильовича — полковника
Медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
- Андреєва Арсена Володимировича — полковника
- Калиту Ірину Анатоліївну — полковника
- Мусієнка Андрія Васильовича — полковника
- Постернака Юрія Миколайовича — полковника.
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
- Кудрю Миколу Сергійовича — підполковника
- Ніженського Юрія Вікторовича (посмертно) — підполковника
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- Альошина Вадима Вікторовича — майора
- Арацкова Миколу Вячеславовича — майора
- Барнаса Ігоря Павловича — майора
- Беззубенка Руслана Петровича — підполковника
- Біндаса Сергія Григорійовича — капітана
- Божка Олександра Миколайовича — лейтенанта
- Бритковського Михайла Ігоровича — майора
- Ваховського Миколу Володимировича — капітана
- Вишиваного Василя Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Горошка Бориса Борисовича — майора
- Дворського Юрія Анатолійовича — підполковника
- Дегтярьова Руслана Олександровича — капітана
- Дідуха Тараса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Єлізарова Костянтина Борисовича (посмертно) — полковника
- Ковалюка Андрія Леонідовича — підполковника
- Коваля Володимира Володимировича — капітана
- Козачинського Ярослава Івановича — лейтенанта
- Коншина Дмитра Геннадійовича — майора
- Кужольного Романа Юрійовича — підполковника
- Лесика Івана Ігоровича — майора
- Леха Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
- Литвиненка Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
- Любчика Андрія Леонідовича — підполковника
- Ляшенка Богдана Романовича — капітана
- Мулярчука Миколу Олександровича — майора
- Норинчака Івана Івановича — підполковника
- Пахомова Івана Івановича — старшого лейтенанта
- Пугача Євгена Вячеславовича — капітана
- Стельмаха Ігоря Петровича — капітана
- Тарнавського Олександра Георгійовича — бригадного генерала
- Червенка Дмитра Миколайовича — майора
- Чотія Андрія Леонідовича — підполковника
- Шемета Олександра Леонідовича — підполковника
Орденом “За мужність” ІІ ступеня
- Германа Костянтина Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта
- Гоцуляка Михайла Васильовича — головного сержанта
- Лісіна Кирила Андрійовича (посмертно) — старшого сержанта
- Рубеля Вячеслава Миколайовича — старшого сержанта
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- Базелюка Ігоря Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- Бевзенка Івана Валентиновича (посмертно) — солдата
- Белінського Івана Вікторовича — сержанта
- Білака Василя Михайловича (посмертно) — солдата
- Біблоуса Павла Віталійовича — майстер-сержанта
- Бохана Олексія Олександровича — штаб-сержанта
- Братціва Володимира Івановича (посмертно) — старшого солдата
- Вінника Валерія Михайловича — штаб-сержанта
- Волкова Олексія Володимировича — солдата
- Гая Івана Сергійовича (посмертно) — солдата
- Гончаренка Івана Івановича — лейтенанта
- Гордієнка Володимира Миколайовича — старшого солдата
- Демкієва Богдана Володимировича (посмертно) — солдата
- Джоса Михайла Анатолійовича — солдата
- Драча Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата
- Дударя Віктора Васильовича (посмертно) — солдата
- Залевського Максима Альбертовича (посмертно) — солдата
- Запорожця Сергія Ігоровича — штаб-сержанта
- Засипкіна Володимира Сергійовича — старшого солдата
- Захаренка Олександра Едуардовича — старшого матроса
- Іваськевича Вадима Олеговича — капітана
- Кабакова Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта
- Калиту Олександра Васильовича — старшого лейтенанта
- Капустяка Юрія Володимировича — капітана
- Кицелюка Андрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
- Колєсніка Віталія Миколайовича — сержанта
- Комонюка Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
- Корнеляка Богдана Зіновійовича (посмертно) — солдата
- Костюка Павла Юрійовича (посмертно) — солдата
- Кравчука Павла Миколайовича — майора
- Кукуєва Юрія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
- Купрійчука Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- Куриленка Віталія Вікторовича — штаб-сержанта
- Луценка Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
- Малого Сергія Олеговича (посмертно) — сержанта
- Матіїшина Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- Матяша Олега Івановича (посмертно) — старшого солдата
- Мельникова Марина Ігоровича (посмертно) — солдата
- Мирного Сергія Сергійовича — майора
- Мігдаля Юрія Миколайовича — старшого солдата
- Мідляра Кирила В’ячеславовича — старшого матроса
- Новикова Дмитра Володимировича — сержанта
- Оливу Олега Руслановича — старшого лейтенанта
- Павленка Павла Леонідовича (посмертно) — солдата
- Півня Володимира Ігоровича — старшого сержанта
- Прудніченка Олега Анатолійовича — старшого сержанта
- Савченка Руслана Григоровича — капітана
- Свістулу Кирила Андрійовича — сержанта
- Симоновича Іллю Тарасовича (посмертно) — солдата
- Сіренка Володимира Павловича — майстер-сержанта
- Складаного Олега Анатолійовича — штаб-сержанта
- Стефанишина Андрія Євгенійовича (посмертно) — старшого солдата
- Фʼюта Володимира Івановича — старшого сержанта
- Цвітуна Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- Чайку Руслана Руслановича (посмертно) — солдата
- Чернишова Олександра Сергійовича — старшого солдата
- Четверікова Андрія Костянтиновича (посмертно) — молодшого сержанта
- Шевченка Віктора Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
Орденом Данила Галицького
Проровського Андрія Федоровича — майора медичної служби
Медаллю “За військову службу Україні”
- Акованцева Андрія Миколайовича — сержанта
- Басанця Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта
- Биковських Віктора Олеговича — солдата
- Власенка Максима Олександровича — старшого лейтенанта
- Гончарука Владислава Івановича — старшого лейтенанта
- Гребенюка Олександра Миколайовича — старшого солдата
- Зайця Павла Вікторовича — солдата
- Зирянова Андрія Сергійовича — солдата
- Кадирова Тимура Ільдаровича — старшого солдата
- Квєткіна Дмитра Олександровича — солдата
- Конькова Романа Сергійовича — майора
- Мусієнка Артема Сергійовича — капітана
- Назаренка Тимура Володимировича — старшого солдата
- Паршикова Андрія Миколайовича — солдата
- Пєрькова Олександра Геннадійовича — старшого лейтенанта
- Пліска Олександра Олександровича — старшого солдата
- Плотнікова Вадима Володимировича — старшого сержанта
- Ружинську Карину Валентинівну — старшого лейтенанта
- Суміна Артура Вадимовича — солдата
- Устпуного Олександра Васильовича — солдата
- Чернявського Ігоря Борисовича — підполковника
- Шкребця Артема Миколайовича — майора
- Юшина Богдана Валерійовича — старшого солдата
Медаллю “Захиснику Вітчизни”
- Валька Дмитра Васильовича — старшого солдата
- Староватського Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
- Шпильового Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
Медаллю “За врятоване життя”
- Маслян Ірину Миколаївну — штаб-сержанта
- Шакірову Вікторію Миколаївну — старшого лейтенанта медичної служби.
Нагадаємо, український прикордонник Роман Грибов, який був на острові Зміїний та потрапив у полон до окупантів, отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною". Це той захисник острова, який послав російський військовий корабль за відомим напрямком.
Грибова повернули в межах обміну полоненими.