Президент відзначив державними нагородами понад 130 захисників та захисниць України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами понад 130 людей.

Відповідна інформація розміщена в указах президента від 29 березня №187 та 186.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено:

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня

Вихватенка Кирила Миколайовича (посмертно) — підполковника

Камзу Олега Андрійовича (посмертно) — сержанта

Ліщука Василя Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

Тарануху Олександра Валерійовича (посмертно) — полковника

Ярощука Валерія Петровича — майстер-сержанта

Орденом Данила Галицького

Клєпікова Дениса Олександровича — капітана

Медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

Реплянчука Олександра Васильовича — полковника

Медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

Андреєва Арсена Володимировича — полковника

Калиту Ірину Анатоліївну — полковника

Мусієнка Андрія Васильовича — полковника

Постернака Юрія Миколайовича — полковника.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Кудрю Миколу Сергійовича — підполковника

Ніженського Юрія Вікторовича (посмертно) — підполковника

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Альошина Вадима Вікторовича — майора

Арацкова Миколу Вячеславовича — майора

Барнаса Ігоря Павловича — майора

Беззубенка Руслана Петровича — підполковника

Біндаса Сергія Григорійовича — капітана

Божка Олександра Миколайовича — лейтенанта

Бритковського Михайла Ігоровича — майора

Ваховського Миколу Володимировича — капітана

Вишиваного Василя Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Горошка Бориса Борисовича — майора

Дворського Юрія Анатолійовича — підполковника

Дегтярьова Руслана Олександровича — капітана

Дідуха Тараса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

Єлізарова Костянтина Борисовича (посмертно) — полковника

Ковалюка Андрія Леонідовича — підполковника

Коваля Володимира Володимировича — капітана

Козачинського Ярослава Івановича — лейтенанта

Коншина Дмитра Геннадійовича — майора

Кужольного Романа Юрійовича — підполковника

Лесика Івана Ігоровича — майора

Леха Владислава Володимировича — старшого лейтенанта

Литвиненка Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта

Любчика Андрія Леонідовича — підполковника

Ляшенка Богдана Романовича — капітана

Мулярчука Миколу Олександровича — майора

Норинчака Івана Івановича — підполковника

Пахомова Івана Івановича — старшого лейтенанта

Пугача Євгена Вячеславовича — капітана

Стельмаха Ігоря Петровича — капітана

Тарнавського Олександра Георгійовича — бригадного генерала

Червенка Дмитра Миколайовича — майора

Чотія Андрія Леонідовича — підполковника

Шемета Олександра Леонідовича — підполковника

Орденом “За мужність” ІІ ступеня

Германа Костянтина Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта

Гоцуляка Михайла Васильовича — головного сержанта

Лісіна Кирила Андрійовича (посмертно) — старшого сержанта

Рубеля Вячеслава Миколайовича — старшого сержанта

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня

Базелюка Ігоря Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

Бевзенка Івана Валентиновича (посмертно) — солдата

Белінського Івана Вікторовича — сержанта

Білака Василя Михайловича (посмертно) — солдата

Біблоуса Павла Віталійовича — майстер-сержанта

Бохана Олексія Олександровича — штаб-сержанта

Братціва Володимира Івановича (посмертно) — старшого солдата

Вінника Валерія Михайловича — штаб-сержанта

Волкова Олексія Володимировича — солдата

Гая Івана Сергійовича (посмертно) — солдата

Гончаренка Івана Івановича — лейтенанта

Гордієнка Володимира Миколайовича — старшого солдата

Демкієва Богдана Володимировича (посмертно) — солдата

Джоса Михайла Анатолійовича — солдата

Драча Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата

Дударя Віктора Васильовича (посмертно) — солдата

Залевського Максима Альбертовича (посмертно) — солдата

Запорожця Сергія Ігоровича — штаб-сержанта

Засипкіна Володимира Сергійовича — старшого солдата

Захаренка Олександра Едуардовича — старшого матроса

Іваськевича Вадима Олеговича — капітана

Кабакова Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта

Калиту Олександра Васильовича — старшого лейтенанта

Капустяка Юрія Володимировича — капітана

Кицелюка Андрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

Колєсніка Віталія Миколайовича — сержанта

Комонюка Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата

Корнеляка Богдана Зіновійовича (посмертно) — солдата

Костюка Павла Юрійовича (посмертно) — солдата

Кравчука Павла Миколайовича — майора

Кукуєва Юрія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

Купрійчука Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

Куриленка Віталія Вікторовича — штаб-сержанта

Луценка Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

Малого Сергія Олеговича (посмертно) — сержанта

Матіїшина Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата

Матяша Олега Івановича (посмертно) — старшого солдата

Мельникова Марина Ігоровича (посмертно) — солдата

Мирного Сергія Сергійовича — майора

Мігдаля Юрія Миколайовича — старшого солдата

Мідляра Кирила В’ячеславовича — старшого матроса

Новикова Дмитра Володимировича — сержанта

Оливу Олега Руслановича — старшого лейтенанта

Павленка Павла Леонідовича (посмертно) — солдата

Півня Володимира Ігоровича — старшого сержанта

Прудніченка Олега Анатолійовича — старшого сержанта

Савченка Руслана Григоровича — капітана

Свістулу Кирила Андрійовича — сержанта

Симоновича Іллю Тарасовича (посмертно) — солдата

Сіренка Володимира Павловича — майстер-сержанта

Складаного Олега Анатолійовича — штаб-сержанта

Стефанишина Андрія Євгенійовича (посмертно) — старшого солдата

Фʼюта Володимира Івановича — старшого сержанта

Цвітуна Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

Чайку Руслана Руслановича (посмертно) — солдата

Чернишова Олександра Сергійовича — старшого солдата

Четверікова Андрія Костянтиновича (посмертно) — молодшого сержанта

Шевченка Віктора Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

Орденом Данила Галицького

Проровського Андрія Федоровича — майора медичної служби

Медаллю “За військову службу Україні”

Акованцева Андрія Миколайовича — сержанта

Басанця Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта

Биковських Віктора Олеговича — солдата

Власенка Максима Олександровича — старшого лейтенанта

Гончарука Владислава Івановича — старшого лейтенанта

Гребенюка Олександра Миколайовича — старшого солдата

Зайця Павла Вікторовича — солдата

Зирянова Андрія Сергійовича — солдата

Кадирова Тимура Ільдаровича — старшого солдата

Квєткіна Дмитра Олександровича — солдата

Конькова Романа Сергійовича — майора

Мусієнка Артема Сергійовича — капітана

Назаренка Тимура Володимировича — старшого солдата

Паршикова Андрія Миколайовича — солдата

Пєрькова Олександра Геннадійовича — старшого лейтенанта

Пліска Олександра Олександровича — старшого солдата

Плотнікова Вадима Володимировича — старшого сержанта

Ружинську Карину Валентинівну — старшого лейтенанта

Суміна Артура Вадимовича — солдата

Устпуного Олександра Васильовича — солдата

Чернявського Ігоря Борисовича — підполковника

Шкребця Артема Миколайовича — майора

Юшина Богдана Валерійовича — старшого солдата

Медаллю “Захиснику Вітчизни”

Валька Дмитра Васильовича — старшого солдата

Староватського Володимира Миколайовича — штаб-сержанта

Шпильового Олександра Миколайовича — штаб-сержанта

Медаллю “За врятоване життя”

Маслян Ірину Миколаївну — штаб-сержанта

Шакірову Вікторію Миколаївну — старшого лейтенанта медичної служби.

Нагадаємо, український прикордонник Роман Грибов, який був на острові Зміїний та потрапив у полон до окупантів, отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною". Це той захисник острова, який послав російський військовий корабль за відомим напрямком.

Грибова повернули в межах обміну полоненими.