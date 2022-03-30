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Президент відзначив державними нагородами понад 130 захисників та захисниць України

Серед них – медики, які рятують життя наший військових. 

Президент відзначив державними нагородами понад 130 захисників та захисниць України
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами понад 130 людей. 

Відповідна інформація розміщена в указах президента від 29 березня №187 та 186.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено:

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня

  • Вихватенка Кирила Миколайовича (посмертно) — підполковника
  • Камзу Олега Андрійовича (посмертно) — сержанта
  • Ліщука Василя Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
  • Тарануху Олександра Валерійовича (посмертно) — полковника
  • Ярощука Валерія Петровича — майстер-сержанта

Орденом Данила Галицького

Клєпікова Дениса Олександровича — капітана

Медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

Реплянчука Олександра Васильовича — полковника

Медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

  • Андреєва Арсена Володимировича — полковника
  • Калиту Ірину Анатоліївну — полковника
  • Мусієнка Андрія Васильовича — полковника
  • Постернака Юрія Миколайовича — полковника.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

  • Кудрю Миколу Сергійовича — підполковника
  • Ніженського Юрія Вікторовича (посмертно) — підполковника

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • Альошина Вадима Вікторовича — майора
  • Арацкова Миколу Вячеславовича — майора
  • Барнаса Ігоря Павловича — майора
  • Беззубенка Руслана Петровича — підполковника
  • Біндаса Сергія Григорійовича — капітана
  • Божка Олександра Миколайовича — лейтенанта
  • Бритковського Михайла Ігоровича — майора
  • Ваховського Миколу Володимировича — капітана
  • Вишиваного Василя Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • Горошка Бориса Борисовича — майора
  • Дворського Юрія Анатолійовича — підполковника
  • Дегтярьова Руслана Олександровича — капітана
  • Дідуха Тараса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • Єлізарова Костянтина Борисовича (посмертно) — полковника
  • Ковалюка Андрія Леонідовича — підполковника
  • Коваля Володимира Володимировича — капітана
  • Козачинського Ярослава Івановича — лейтенанта
  • Коншина Дмитра Геннадійовича — майора
  • Кужольного Романа Юрійовича — підполковника
  • Лесика Івана Ігоровича — майора
  • Леха Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
  • Литвиненка Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
  • Любчика Андрія Леонідовича — підполковника
  • Ляшенка Богдана Романовича — капітана
  • Мулярчука Миколу Олександровича — майора
  • Норинчака Івана Івановича — підполковника
  • Пахомова Івана Івановича — старшого лейтенанта
  • Пугача Євгена Вячеславовича — капітана
  • Стельмаха Ігоря Петровича — капітана
  • Тарнавського Олександра Георгійовича — бригадного генерала
  • Червенка Дмитра Миколайовича — майора
  • Чотія Андрія Леонідовича — підполковника
  • Шемета Олександра Леонідовича — підполковника

Орденом “За мужність” ІІ ступеня

  • Германа Костянтина Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • Гоцуляка Михайла Васильовича — головного сержанта
  • Лісіна Кирила Андрійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • Рубеля Вячеслава Миколайовича — старшого сержанта

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня

  • Базелюка Ігоря Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
  • Бевзенка Івана Валентиновича (посмертно) — солдата
  • Белінського Івана Вікторовича — сержанта
  • Білака Василя Михайловича (посмертно) — солдата
  • Біблоуса Павла Віталійовича — майстер-сержанта
  • Бохана Олексія Олександровича — штаб-сержанта
  • Братціва Володимира Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • Вінника Валерія Михайловича — штаб-сержанта
  • Волкова Олексія Володимировича — солдата
  • Гая Івана Сергійовича (посмертно) — солдата
  • Гончаренка Івана Івановича — лейтенанта
  • Гордієнка Володимира Миколайовича — старшого солдата
  • Демкієва Богдана Володимировича (посмертно) — солдата
  • Джоса Михайла Анатолійовича — солдата
  • Драча Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата
  • Дударя Віктора Васильовича (посмертно) — солдата
  • Залевського Максима Альбертовича (посмертно) — солдата
  • Запорожця Сергія Ігоровича — штаб-сержанта
  • Засипкіна Володимира Сергійовича — старшого солдата
  • Захаренка Олександра Едуардовича — старшого матроса
  • Іваськевича Вадима Олеговича — капітана
  • Кабакова Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта
  • Калиту Олександра Васильовича — старшого лейтенанта
  • Капустяка Юрія Володимировича — капітана
  • Кицелюка Андрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
  • Колєсніка Віталія Миколайовича — сержанта
  • Комонюка Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
  • Корнеляка Богдана Зіновійовича (посмертно) — солдата
  • Костюка Павла Юрійовича (посмертно) — солдата
  • Кравчука Павла Миколайовича — майора
  • Кукуєва Юрія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
  • Купрійчука Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
  • Куриленка Віталія Вікторовича — штаб-сержанта
  • Луценка Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • Малого Сергія Олеговича (посмертно) — сержанта
  • Матіїшина Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • Матяша Олега Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • Мельникова Марина Ігоровича (посмертно) — солдата
  • Мирного Сергія Сергійовича — майора
  • Мігдаля Юрія Миколайовича — старшого солдата
  • Мідляра Кирила В’ячеславовича — старшого матроса
  • Новикова Дмитра Володимировича — сержанта
  • Оливу Олега Руслановича — старшого лейтенанта
  • Павленка Павла Леонідовича (посмертно) — солдата
  • Півня Володимира Ігоровича — старшого сержанта
  • Прудніченка Олега Анатолійовича — старшого сержанта
  • Савченка Руслана Григоровича — капітана
  • Свістулу Кирила Андрійовича — сержанта
  • Симоновича Іллю Тарасовича (посмертно) — солдата
  • Сіренка Володимира Павловича — майстер-сержанта
  • Складаного Олега Анатолійовича — штаб-сержанта
  • Стефанишина Андрія Євгенійовича (посмертно) — старшого солдата
  • Фʼюта Володимира Івановича — старшого сержанта
  • Цвітуна Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • Чайку Руслана Руслановича (посмертно) — солдата
  • Чернишова Олександра Сергійовича — старшого солдата
  • Четверікова Андрія Костянтиновича (посмертно) — молодшого сержанта
  • Шевченка Віктора Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

Орденом Данила Галицького

Проровського Андрія Федоровича — майора медичної служби

Медаллю “За військову службу Україні”

  • Акованцева Андрія Миколайовича — сержанта
  • Басанця Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта
  • Биковських Віктора Олеговича — солдата
  • Власенка Максима Олександровича — старшого лейтенанта
  • Гончарука Владислава Івановича — старшого лейтенанта
  • Гребенюка Олександра Миколайовича — старшого солдата
  • Зайця Павла Вікторовича — солдата
  • Зирянова Андрія Сергійовича — солдата
  • Кадирова Тимура Ільдаровича — старшого солдата
  • Квєткіна Дмитра Олександровича — солдата
  • Конькова Романа Сергійовича — майора
  • Мусієнка Артема Сергійовича — капітана
  • Назаренка Тимура Володимировича — старшого солдата
  • Паршикова Андрія Миколайовича — солдата
  • Пєрькова Олександра Геннадійовича — старшого лейтенанта
  • Пліска Олександра Олександровича — старшого солдата
  • Плотнікова Вадима Володимировича — старшого сержанта
  • Ружинську Карину Валентинівну — старшого лейтенанта
  • Суміна Артура Вадимовича — солдата
  • Устпуного Олександра Васильовича — солдата
  • Чернявського Ігоря Борисовича — підполковника
  • Шкребця Артема Миколайовича — майора
  • Юшина Богдана Валерійовича — старшого солдата

Медаллю “Захиснику Вітчизни”

  • Валька Дмитра Васильовича — старшого солдата
  • Староватського Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
  • Шпильового Олександра Миколайовича — штаб-сержанта

Медаллю “За врятоване життя”

  • Маслян Ірину Миколаївну — штаб-сержанта
  • Шакірову Вікторію Миколаївну — старшого лейтенанта медичної служби.

Нагадаємо, український прикордонник Роман Грибов, який був на острові Зміїний та потрапив у полон до окупантів, отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною". Це той захисник острова, який послав російський військовий корабль за відомим напрямком. 

Грибова повернули в межах обміну полоненими. 

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