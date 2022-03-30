Консультативна місія ЄС заявляє про обстіл росіянами її Маріупольського польового офісу

Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) заявила про обстріл її Маріупольського польового офісу.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля від 29 березня.

"КМЄС отримала достовірну інформацію про те, що приміщення її Маріупольського польового офісу нещодавно постраждали від російських обстрілів. Офіс та обладнання КМЄС зазнали значних пошкоджень. Жоден член Місії чи підрядники не постраждали",- говориться у заяві.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади, а також будь-які напади, спрямовані на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. Ми вимагаємо від Росії негайно припинити свій військовий наступ і беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України, як цього закликають резолюції Генеральної Асамблеї ООН і розпорядження Міжнародного Суду",- додають у КМЄС.

Нагадаємо, станом на понеділок, 28 березня у Маріуполі за час облоги РФ загинуло майже 5 тисяч людей, пошкоджено 90% багатоповерхівок.