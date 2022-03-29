Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
ГоловнаНовини -

У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, з-під завалів вивільнили 9 осіб

Відбулося руйнування центральної секції будівлі.

Вранці 29 березня російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

В пресслужбі ДСНС повідомили, що влучання сталося у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без горіння.

Підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 9 постраждалих осіб та передано медикам.

Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 од. техніки.

Нагадаємо, зранку ворог також завдав удару по об'єкту поблизу Нікополя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також