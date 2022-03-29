У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, з-під завалів вивільнили 9 осіб

Вранці 29 березня російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

В пресслужбі ДСНС повідомили, що влучання сталося у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без горіння.

Підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 9 постраждалих осіб та передано медикам.

Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 од. техніки.

Нагадаємо, зранку ворог також завдав удару по об'єкту поблизу Нікополя.