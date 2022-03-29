​​Російські окупанти викрали 11 мерів та вісьмох посадовців муніципалітетів, - Кличко

Російські військові продовжують викрадати посадовців міської влади на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який також очолює Асоціацію міст України, передає "Радіо Свобода".

"Вбивства, викрадення та тортури цивільних – ось, що робить російський агресор, що прийшов знищити Україну і українців. За час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та вісьмлх інших посадовців муніципалітетів", – розповів Кличко.

Він наголосив, що викрадення голів громад у воєнний час наражає на небезпеку всіх жителів, адже вони відповідають за критичне управління та життєзабезпечення населених пунктів.

"Окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас. І не знають, що робити, коли українці їх зустрічають не з квітами, а прокльонами і вимогами йти геть", – прокоментував Кличко.

Він закликав міжнародні організації та мерів муніципалітетів країн Європи докласти всіх зусиль і застосувати всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу.

Нагадаємо, 25 березня міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук 25 березня повідомила про викрадення російськими окупантами 14 політиків та представників місцевого самоврядування.

Сьогодні також стало відомо, що в Мелітополі окупанти викрали керівницю відділу освіти і насаджують вивчення російської в школах.

Раніше вдалося обміняти мера Мелітополя Івана Федорова, якого окупанти викрали 11 березня, на дев'ятьох російських військових-строковиків . Він провів у полоні шість днів.