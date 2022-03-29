Агресор заблокував гуманітарну колону, що прямувала до Мелітополя, - Судаков

Повертаючись із міста, автобуси повинні були евакуювати мешканців, які хочуть покинути тимчасово окуповану територію.

Російські окупанти заблокували гуманітарну колону, яка прямувала до Мелітополя.

Про це в соцмережах повідомив начальник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков.

"Сьогодні зранку з м. Запоріжжя до м. Мелітополь вирушив гуманітарний вантаж для мешканців нашого району. Дорогою назад автобуси повинні були евакуювати мешканців, які хочуть покинути тимчасово окуповану територію. Наразі гуманітарна колона зупинена ворогом у м. Василівка та буде повернена до обласного центру", - розповів Судаков.

Він наголосив - це ганебна поведінка для окупантів, адже "місту та району життєво необхідні медикаменти, які були у цьому вантажі".

Нагадаємо, 29 березня не спрацював один із трьох гуманітарних коридорів для евакуації жителів, а саме Енергодар - Запоріжжя.

Загалом було погоджено три гумкоридори до Запоріжжя - з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара.