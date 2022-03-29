"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
ГоловнаНовини -

Агресор заблокував гуманітарну колону, що прямувала до Мелітополя, - Судаков

Повертаючись із міста, автобуси повинні були евакуювати мешканців, які хочуть покинути тимчасово окуповану територію.

Агресор заблокував гуманітарну колону, що прямувала до Мелітополя, - Судаков
Начальник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков
Фото: Facebook/Ігор Судаков

Російські окупанти заблокували гуманітарну колону, яка прямувала до Мелітополя.

Про це в соцмережах повідомив начальник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков.

"Сьогодні зранку з м. Запоріжжя до м. Мелітополь вирушив гуманітарний вантаж для мешканців нашого району. Дорогою назад автобуси повинні були евакуювати мешканців, які хочуть покинути тимчасово окуповану територію. Наразі гуманітарна колона зупинена ворогом у м. Василівка та буде повернена до обласного центру", - розповів Судаков.

Він наголосив - це ганебна поведінка для окупантів, адже "місту та району життєво необхідні медикаменти, які були у цьому вантажі".

Нагадаємо, 29 березня не спрацював один із трьох гуманітарних коридорів для евакуації жителів, а саме Енергодар - Запоріжжя.

Загалом було погоджено три гумкоридори до Запоріжжя - з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також