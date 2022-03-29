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Окупанти викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича

В ОВА також повідомили про викрадення керівника Милівської ОТГ Олега Яхнієнка. 

На Херсонщині російські окупанти викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича. За фактом викрадення посадовця прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 28 березня військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.

Українські правоохоронці встановлюють обставини викрадення та причетних до злочину осіб.

Окрім того, 29 березня у Херсонській ОВА повідомили про викрадення керівника Милівської ОТГ Олега Яхнієнка. 

Як повідомляли, 21 березня невідомі викрали міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.

Станом на 25 березня російські військові взяли в полон 14 міських голів.

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