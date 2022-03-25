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Російські військові взяли в полон 14 міських голів, – Верещук

Російські військові взяли в полон 14 міських голів, – Верещук
Фото: скрин відео

Російські окупанти від початку війни в Україні взяли в полон 14 міських голів. 

Про це заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, наразі на міжнародному рівні вирішується питання їхнього обміну, оскільки в Росії заявили, що готові на обмін лише за умов паритетності.

"Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне питання: на кого ми будемо міняти міських голів, яких вже 14 у заручниках Росії? Наразі вирішуємо це питання на міжнародному рівні", – цитує урядовицю ТСН.

Нагадаємо, днями відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. До України повернулися десять воїнів Збройних сил. Їх обміняли на стількох же російських солдатів, яких узяли в полон під час бойових дій в Україні. 

Окрім того, з полону вдалося витягнути 19 українських цивільних моряків. Це екіпаж рятувального судна "Сапфір", яке було захоплено ворогом під час спроби евакуювати наших військових із острова Зміїний, у перший день війни. Повернути їх вдалося в обмін на 11 російських цивільних моряків.

Раніше на дев'ятьох російських військових-строковиків вдалося обміняти мера Мелітополя Івана Федорова, якого окупанти викрали 11 березня. Він провів у полоні шість днів.

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