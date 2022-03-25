Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти сподівалися до 25 березня повернутися додому, – СБУ оприлюднила розмову

Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй". 

Окупанти сподівалися до 25 березня повернутися додому, – СБУ оприлюднила розмову

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російського окупанта з дружиною. З неї випливає, що, серед іншого, російські військові сподівалися повернутися додому 25 березня.

"Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй". Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні їм це обіцяли. А сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію", – поінформували у СБУ.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", – говорить окупант у перехопленій СБУ розмові.

Путінський вояка зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті, "скоріш за все, потрапили у полон чи загинули".

Також російський військовий розповідає про прапорщика, в якого поїхав дах, тож у нього довелося забрати зброю. Тому дезертирство – звичайна річ. Частина окупантів уже втекли у Крим. "Зате живі", – відповідає дружина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також