Окупанти сподівалися до 25 березня повернутися додому, – СБУ оприлюднила розмову

Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй".

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російського окупанта з дружиною. З неї випливає, що, серед іншого, російські військові сподівалися повернутися додому 25 березня.

"Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй". Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні їм це обіцяли. А сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію", – поінформували у СБУ.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", – говорить окупант у перехопленій СБУ розмові.

Путінський вояка зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті, "скоріш за все, потрапили у полон чи загинули".

Також російський військовий розповідає про прапорщика, в якого поїхав дах, тож у нього довелося забрати зброю. Тому дезертирство – звичайна річ. Частина окупантів уже втекли у Крим. "Зате живі", – відповідає дружина.