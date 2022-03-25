У Славутичі містянам заборонили пересуватися по місту через снайперів

У місті Славутич Вишгородського району Київської області заборонили пересуватися по місту через снайперів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Славутицької міської ради.

Також заборонили рух автомобілів.

“Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, зокрема, їздити на автомобілях. Працюють снайпери”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як йшлося в ранковому зведенні голів ОДА, ворог впритул підійшов до Славутича, ворожі війська перебувають за 1,5 км від міста.

Місто залишається в ізоляції.