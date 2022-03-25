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Українська розвідка оприлюднила імена 667 військових з Чечні, які воюють проти України

Мотострілецька дивізія дислокується у місті Шалі.

Українська розвідка оприлюднила імена 667 військових з Чечні, які воюють проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців 50-го самохідного артилерійського полку 42 мотострілецької дивізії (в/ч № 53185) Російської Федерації, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Дивізія дислокується у місті Шалі у Чечні.

“Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

У списку – 667 осіб. Його можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, 22 березня українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ.

Також оприлюднено дані кадирівських командирів, які воюють проти України. Цю інформація ГУР отримало від представників російських силових структур.

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